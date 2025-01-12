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Регион
12 января, 15:05

Серия взрывов произошла в Нидерландах

ANP: В Роттердаме в Нидерландах прогремели три взрыва ночью 12 января

В городе Роттердам в Нидерландах прогремели три взрыва в ночь на 12 января. Об этом сообщает агентство ANP, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Три взрыва прогремели у жилых домов в разных районах Роттердама в течение часа ранним утром в воскресенье. О пострадавших не сообщалось, однако взрывы нанесли ущерб зданиям», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что первый взрыв произошёл около 01:30 (03:30 по московскому времени). Нидерландские власти проводят расследование. О задержаниях в связи со взрывами не сообщается.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Чехии взорвался газовый баллон в ресторане. Шесть человек погибли, ещё восемь получили травмы.

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Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Дарья Нарыкова
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