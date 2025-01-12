Серия взрывов произошла в Нидерландах
ANP: В Роттердаме в Нидерландах прогремели три взрыва ночью 12 января
В городе Роттердам в Нидерландах прогремели три взрыва в ночь на 12 января. Об этом сообщает агентство ANP, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Три взрыва прогремели у жилых домов в разных районах Роттердама в течение часа ранним утром в воскресенье. О пострадавших не сообщалось, однако взрывы нанесли ущерб зданиям», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что первый взрыв произошёл около 01:30 (03:30 по московскому времени). Нидерландские власти проводят расследование. О задержаниях в связи со взрывами не сообщается.
А ранее Life.ru сообщал, что в Чехии взорвался газовый баллон в ресторане. Шесть человек погибли, ещё восемь получили травмы.
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