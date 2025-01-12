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Регион
12 января, 15:15

Двух человек спасли пожарные из горящей квартиры в Москве

На Будайском проезде произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС России

На Будайском проезде произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС России

В многоэтажном доме на Будайском проезде на севере Москвы произошёл пожар. Спасателям удалось спасти из пылающего здания двух человек, передаёт телеграм-канал МЧС России.

Двух человек удалось спасти из пожара в многоэтажном доме. Видео © Telegram / МЧС России

Огонь в 14-этажке распространился на площади 55 квадратных метров. Полыхали две квартиры на 11 и 12 этажах. Причина возгорания пока не известна.

Ранее возгорание произошло на производственном здании в подмосковных Химках. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратах. Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники.

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Полина Никифорова
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