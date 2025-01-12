Двух человек спасли пожарные из горящей квартиры в Москве

В многоэтажном доме на Будайском проезде на севере Москвы произошёл пожар. Спасателям удалось спасти из пылающего здания двух человек, передаёт телеграм-канал МЧС России.

Двух человек удалось спасти из пожара в многоэтажном доме. Видео © Telegram / МЧС России

Огонь в 14-этажке распространился на площади 55 квадратных метров. Полыхали две квартиры на 11 и 12 этажах. Причина возгорания пока не известна.