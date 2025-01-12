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Регион
12 января, 15:23

Мощный пожар в Химках локализован на площади 1,2 тысячи квадратов

Тушение пожара в Химках. Обложка © Telegram / МЧС России

Тушение пожара в Химках. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Химках, который произошёл в производственном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В Химках локализовали пожар. Видео © Telegram / МЧС России

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Подмосковье на 1 200 квадратах», — указано в сообщении.

В Москве на улице Ягодной перекрыто движение из-за сильного пожара
В Москве на улице Ягодной перекрыто движение из-за сильного пожара

Напомним, ранее в Химках в Московской области начался пожар в производственном здании. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

Дарья Нарыкова
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