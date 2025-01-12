Мощный пожар в Химках локализован на площади 1,2 тысячи квадратов
Тушение пожара в Химках. Обложка © Telegram / МЧС России
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Химках, который произошёл в производственном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В Химках локализовали пожар. Видео © Telegram / МЧС России
«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Подмосковье на 1 200 квадратах», — указано в сообщении.
Напомним, ранее в Химках в Московской области начался пожар в производственном здании. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.