«Ступайте домой»: В бундестаге призвали США вывести войска из Германии

Вывести американские войска с территории Германии и запретить размещение их ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории страны предложила депутат бундестага Севим Дагделен из группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Словам политика аплодировали около 600 делегатов.

«Мы просто больше не можем позволить себе 37 тысяч военнослужащих в Германии. Поэтому мы и говорим: «Американцы, ступайте домой!» <...> Мы не хотим войны с Россией, которая бы велась с германской земли, мы хотим мира с Россией. Вассальная преданность правительств Германии по отношению к США должна наконец закончиться», — сказала Дагделен.

Депутат заявила, что Германия заслуживает суверенитета. Американские РСМД она назвала «наступательным оружием США». 10 июля прошлого года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ. В нём сообщалось, что с 2026 года Вашингтон начнёт размещать на немецкой территории новые средства огневого поражения большей дальности, чем те, которые уже находятся в Европе.