«Ступайте домой»: В бундестаге призвали США вывести войска из Германии
Депутат бундестага Дагделен призвала США вывести войска из Германии
Вывести американские войска с территории Германии и запретить размещение их ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории страны предложила депутат бундестага Севим Дагделен из группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Словам политика аплодировали около 600 делегатов.
«Мы просто больше не можем позволить себе 37 тысяч военнослужащих в Германии. Поэтому мы и говорим: «Американцы, ступайте домой!» <...> Мы не хотим войны с Россией, которая бы велась с германской земли, мы хотим мира с Россией. Вассальная преданность правительств Германии по отношению к США должна наконец закончиться», — сказала Дагделен.
Депутат заявила, что Германия заслуживает суверенитета. Американские РСМД она назвала «наступательным оружием США». 10 июля прошлого года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ. В нём сообщалось, что с 2026 года Вашингтон начнёт размещать на немецкой территории новые средства огневого поражения большей дальности, чем те, которые уже находятся в Европе.
Ранее кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила, что в случае победы на выборах в Бундестаге, она возобновит работу газопровода «Северный поток». Также она раскритиковала ветряные электростанции, назвав их «мельницами позора», и пообещала их демонтировать.
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