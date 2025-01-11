«Можете быть в этом уверены»: В Германии пообещали перезапустить «Северный поток»
Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель хочет восстановить «Северный поток»
Кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить работу газопровода «Северный поток» в случае победы на выборах в Бундестаг. По сообщению газеты Welt, политик отметила, что партия твёрдо настроена восстановить функционирование трубопровода.
«Мы вернём «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», — заявила она.
Кроме того, Вайдель раскритиковала ветряные электростанции, назвав их «мельницами позора», и пообещала их демонтировать. Среди других предложений политика — возвращение к эксплуатации атомных электростанций и продление срока службы угольных. Вайдель также объявила о планах закрыть границы Германии для нелегальных мигрантов и организовать их массовую депортацию.
В конце декабря 2024 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что газопровод «Северный поток» может быть запущен через год. Он отметил, что благодаря доступному российскому газу экономика Германии смогла стать конкурентоспособной. Напомним, «Северные потоки» были взорваны 26 сентября 2022 года. В ЕС не дали РФ разрешения на участие в расследовании. Примечательно, что виновных не могут найти до сих пор. Генпрокуратура ФРГ озвучила имя главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание уже выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину.
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