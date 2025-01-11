«Можете быть в этом уверены»: В Германии пообещали перезапустить «Северный поток»

Кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить работу газопровода «Северный поток» в случае победы на выборах в Бундестаг. По сообщению газеты Welt, политик отметила, что партия твёрдо настроена восстановить функционирование трубопровода.

«Мы вернём «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», — заявила она.