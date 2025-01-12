«Почему не договорился в 2022 году?»: На Украине удивились словам Зеленского о Путине
Журналистка Панченко: Зеленский обвиняет Путина после собственной ошибки
Украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Владимир Зеленский обвиняет президента России Владимира Путина в присоединении территорий, хотя сам Киев мог заключить мирное соглашение ещё в 2022 году. Так она прокомментировала слова главы киевского режима, который заявил, что российский лидер хочет войти в историю как человек, который присоединил новые территории к непобедимой стране.
«Почему Зеленский не договорился в 2022 году, и теперь теряет больше территории, а украинцы гибнут?» — интересуется журналистка в соцсети Х.
Панченко не единственная, кто задаётся этим вопросом. Экс-представитель Госдепа США по Украине даже выступил за раздел территорий Киева. Курт Волкер заявил, что лучшим историческим примером для Украины является раздел Восточной Германии после Второй мировой войны. По его мнению, страна должна отказаться от военного решения вопроса, не признав при этом новые регионы России. Волкер также считает, что Киев также обязан пообещать, что не будет возвращать утерянные территории военными методами.
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