Украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Владимир Зеленский обвиняет президента России Владимира Путина в присоединении территорий, хотя сам Киев мог заключить мирное соглашение ещё в 2022 году. Так она прокомментировала слова главы киевского режима, который заявил, что российский лидер хочет войти в историю как человек, который присоединил новые территории к непобедимой стране.

«Почему Зеленский не договорился в 2022 году, и теперь теряет больше территории, а украинцы гибнут?» — интересуется журналистка в соцсети Х.