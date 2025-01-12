Экс-представитель Госдепа США по Украине выступил за раздел территорий Киева

Бывший специальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что лучшим историческим примером для Киева является раздел Восточной Германии после Второй мировой войны. Об этом политик сообщил во время интервью The Cipher Brief.

«Лучший пример — это Восточная Германия <…>, при том, что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путём», — поделился Волкер.

По мнению экс-представителя Госдепа, Украина должна отказаться от военного решения вопроса, не признав при этом новые регионы России. Политик считает, что Киев также обязан пообещать, что не будет возвращать утерянные территории военными методами.