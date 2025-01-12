Экс-представитель Госдепа США по Украине выступил за раздел территорий Киева
Курт Волкер. Фото © ТАСС / AP / J. Scott Applewhite
Бывший специальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что лучшим историческим примером для Киева является раздел Восточной Германии после Второй мировой войны. Об этом политик сообщил во время интервью The Cipher Brief.
«Лучший пример — это Восточная Германия <…>, при том, что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путём», — поделился Волкер.
По мнению экс-представителя Госдепа, Украина должна отказаться от военного решения вопроса, не признав при этом новые регионы России. Политик считает, что Киев также обязан пообещать, что не будет возвращать утерянные территории военными методами.
Напомним, что это не первая подобная мысль, которую высказывают на Западе. Ранее там уже рассматривали разделение Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Подобный сценарий подразумевает временный отказ от претензий на подконтрольные России территории взамен на вступление Киева в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель. Однако в офисе Зеленского вскипели после подобного вопроса. Лидеры киевского режима заявили, что не торгуют суверенитетом и территориями Незалежной.