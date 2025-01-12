В социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решения по Украине сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма*. Он заявил, что Грэму* и США плевать на миллион погибших украинцев, демократию и диктатуру, ведь поставка оружия Киеву и остановка мирного договора приносят прибыль Соединённым Штатам.

«Им плевать, что «свобода» украинцев — это тюрьма под открытым небом. Им важна прибыль», — написал журналист.

Ранее сенатор призывал повысить численность ВСУ, отправив на фронт мужчин всех возрастов, а не только достигших 27 лет. По мнению Грэма*, Верховная рада должна ужесточить правила призыва новобранцев.