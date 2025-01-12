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12 января, 17:37

«Важна прибыль»: На Западе раскрыли цели США на Украине

Журналист Боуз: Элите США «плевать» на Украину, их интересует только прибыль

В социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решения по Украине сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма*. Он заявил, что Грэму* и США плевать на миллион погибших украинцев, демократию и диктатуру, ведь поставка оружия Киеву и остановка мирного договора приносят прибыль Соединённым Штатам.

«Им плевать, что «свобода» украинцев — это тюрьма под открытым небом. Им важна прибыль», — написал журналист.

Сенатор-русофоб Грэм* угрожает союзникам США из-за поддержки ордера МУС на Нетаньяху
Сенатор-русофоб Грэм* угрожает союзникам США из-за поддержки ордера МУС на Нетаньяху

Ранее сенатор призывал повысить численность ВСУ, отправив на фронт мужчин всех возрастов, а не только достигших 27 лет. По мнению Грэма*, Верховная рада должна ужесточить правила призыва новобранцев.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Алена Пенчугина
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