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12 января, 18:48

Умерла известный кинокритик Лариса Островская

Умерла вице-президент «Федерации киноклубов России» Лариса Островская

Людмила Островская. Обложка © VK / Наталья Иванова

Людмила Островская. Обложка © VK / Наталья Иванова

На 92-м году жизни скончалась вице-президент «Федерации киноклубов России» и выдающийся кинокритик Лариса Михайловна Островская. О её кончине сообщила подруга и коллега Наталья Иванова на своей странице в соцсетях.

«Сегодня утром на 92-м году жизни ушла от нас Лариса Михайловна Островская. На протяжении многих-многих лет нас связывала больше, чем просто дружба — это была своего рода почти родственная близость, отношения матери и дочери. Она так и называла меня доченькой и это так грело душу… Мне будет её очень не хватать» — написала Иванова.

Лариса Островская посвятила посвятила свою жизнь кинематографу. Сначала она руководила киноклубом «Зеркало», затем вместе с Францией организовала проект «Франкофон». Более 30 лет Островская отдала работе в центральном совете «Федерации киноклубов России» и продолжала трудиться в «Медиаклубе Чехов» до последнего дня.

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Анатолий Цейко
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