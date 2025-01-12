Умерла известный кинокритик Лариса Островская
Умерла вице-президент «Федерации киноклубов России» Лариса Островская
Людмила Островская. Обложка © VK / Наталья Иванова
На 92-м году жизни скончалась вице-президент «Федерации киноклубов России» и выдающийся кинокритик Лариса Михайловна Островская. О её кончине сообщила подруга и коллега Наталья Иванова на своей странице в соцсетях.
«Сегодня утром на 92-м году жизни ушла от нас Лариса Михайловна Островская. На протяжении многих-многих лет нас связывала больше, чем просто дружба — это была своего рода почти родственная близость, отношения матери и дочери. Она так и называла меня доченькой и это так грело душу… Мне будет её очень не хватать» — написала Иванова.
Лариса Островская посвятила посвятила свою жизнь кинематографу. Сначала она руководила киноклубом «Зеркало», затем вместе с Францией организовала проект «Франкофон». Более 30 лет Островская отдала работе в центральном совете «Федерации киноклубов России» и продолжала трудиться в «Медиаклубе Чехов» до последнего дня.
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