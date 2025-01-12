Умерла известный кинокритик Лариса Островская

На 92-м году жизни скончалась вице-президент «Федерации киноклубов России» и выдающийся кинокритик Лариса Михайловна Островская. О её кончине сообщила подруга и коллега Наталья Иванова на своей странице в соцсетях.

«Сегодня утром на 92-м году жизни ушла от нас Лариса Михайловна Островская. На протяжении многих-многих лет нас связывала больше, чем просто дружба — это была своего рода почти родственная близость, отношения матери и дочери. Она так и называла меня доченькой и это так грело душу… Мне будет её очень не хватать» — написала Иванова.