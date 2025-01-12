Exit poll: Президент Хорватии Миланович набирает на выборах более 77% голосов

Действующий хорватский лидер Зоран Миланович лидирует во втором туре президентских выборов, набирая 77,86% голосов. Его оппонент в лице Драгана Примораца получает лишь 22,14%. Об этом свидетельствуют данные exit poll, которые приводит Хорватское радио и телевидение.

Голосование прошло в воскресенье с 07:00 до 19:00 по местному времени (09:00 – 21:00 мск) в более чем 6,7 тысячи участков на территории республики, а также на 105 участках за рубежом. Свой голос за одного из кандидатов отдали 3 769 598 граждан, а следили за процессом 14,6 тысячи аккредитованных наблюдателей.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, к 16:30 (18:30 мск) явка составила 34,77%, что немного ниже, чем в первом туре (36,09%) и значительно ниже уровня 2019 года (43,52%). Голосование прошло без инцидентов.