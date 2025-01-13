Ушёл из жизни заслуженный артист России и Республики Тыва Константин Вощиков

В возрасте 89 лет скончался заслуженный артист России и Республики Тыва Константин Вощиков. Об этом сообщил Сибирский институт искусств имени Дмитрия Хворостовского.

«Сегодня на 90-м году жизни ушёл из жизни Константин Алексеевич Вощиков — заслуженный артист России и Республики Тыва, профессор, выдающийся актёр», — говорится в сообщении.

Константин Вощиков родился в 1935 году в Красноярске в семье военнослужащего. Уже в 1957-м он окончил Театральное училище имени Щукина, а затем стал актёром Красноярского драматического театра имени Пушкина, где посвятил сцене более полувека. Также почивший был педагогом, воспитавшим более 20 народных и заслуженных артистов России.