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12 января, 21:51

Ушёл из жизни заслуженный артист России и Республики Тыва Константин Вощиков

Константин Вощиков. Обложка © Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

Константин Вощиков. Обложка © Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

В возрасте 89 лет скончался заслуженный артист России и Республики Тыва Константин Вощиков. Об этом сообщил Сибирский институт искусств имени Дмитрия Хворостовского.

«Сегодня на 90-м году жизни ушёл из жизни Константин Алексеевич Вощиков — заслуженный артист России и Республики Тыва, профессор, выдающийся актёр», — говорится в сообщении.

Константин Вощиков родился в 1935 году в Красноярске в семье военнослужащего. Уже в 1957-м он окончил Театральное училище имени Щукина, а затем стал актёром Красноярского драматического театра имени Пушкина, где посвятил сцене более полувека. Также почивший был педагогом, воспитавшим более 20 народных и заслуженных артистов России.

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Днём ранее стало известно и о смерти известного кинокритика Ларисы Островской. Вице-президенту «Федерации киноклубов России» был 91 год.

Анатолий Цейко
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