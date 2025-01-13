Звезда советского фильма «Тени забытых предков» отказалась перейти на мову и сорвала овации

Известная украинская актриса Лариса Кадочникова, сыгравшая одну из главных ролей в культовом советском фильме «Тени забытых предков», отказалась перейти на мову во время выступления на вручении премии имени Сергея Параджанова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации портала, речь актрисы перебил выкрик из зала с требованием продолжить выступление на украинском. Однако актриса отказалась исполнять каприз.

«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — уверенно ответила Кадочникова.

Лариса Кадочникова на вручении премии. Видео © Telegram / Политика Страны

Эти слова вызвали аплодисменты в зале. Как сообщает издание, выкрик с требованием о переходе на украинский язык исходил от активиста Руслана Кошовенко, который оскорбительно высказался в адрес актрисы после инцидента.