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13 января, 00:22

Израиль нанёс авиаудар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия нанесла удары по ряду военных объектов ливанского движения «Хезболла». Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, атаке подверглась площадка для запуска ракет и маршруты вдоль границы страны с Сирией, которые используются для контрабанды оружия.

В заявлении подчёркивается, что уничтоженные цели представляли угрозу для израильских войск и гражданского населения. Информация об этом ранее была передана наблюдателям, ответственным за мониторинг выполнения договоренностей о прекращении огня. Однако эти данные не были рассмотрены, утверждают в ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля в соответствии с договорённостями о прекращении огня будет предотвращать любые попытки террористической организации «Хезболла» восстановить свои силы», — заключили в пресс-службе.

Израиль нанёс удары по членам ХАМАС, причастным к атаке 7 октября 2023 года
Израиль нанёс удары по членам ХАМАС, причастным к атаке 7 октября 2023 года

Ранее Израиль призвали готовиться к войне с Турцией. Согласно докладу правительственного комитета Нагеля, амбиции Анкары по восстановлению влияния Османской империи могут представлять угрозу.

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Shutterstock / FOTODOM / LeonP

Артём Гапоненко
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