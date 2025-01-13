В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», не уточнив никаких подробностей.
«В Полтаве был слышен звук взрыва», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории Полтавской области действует воздушная тревога.
Ранее взрыв был зафиксирован на территории промышленного предприятия в Днепропетровской области Украины. При этом ПВО сработала, но оказалась неэффективной.
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