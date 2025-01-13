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13 января, 00:12

В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», не уточнив никаких подробностей.

«В Полтаве был слышен звук взрыва», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории Полтавской области действует воздушная тревога.

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Ранее взрыв был зафиксирован на территории промышленного предприятия в Днепропетровской области Украины. При этом ПВО сработала, но оказалась неэффективной.

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Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Анатолий Цейко
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