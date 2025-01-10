В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы
В Киеве вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Новости Live».
Это уже второй раз с начала суток, когда в городе звучит сирена воздушной опасности. Она также распространена на Киевскую, Винницкую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черновицкую области.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ. Также поражены скопления личного состава и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 163 районах.
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