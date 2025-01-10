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10 января, 03:21

В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы

В Киеве вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Новости Live».

Это уже второй раз с начала суток, когда в городе звучит сирена воздушной опасности. Она также распространена на Киевскую, Винницкую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ. Также поражены скопления личного состава и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 163 районах.


Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Артур Лапсаков
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