Неизвестные жестоко расправились с двумя пенсионерами под Тверью
Безжизненные тела пожилой супружеской пары обнаружены в частном доме СНТ «Зелёный сад» под Тверью. Как сообщили в региональном СК, смерть пенсионеров наступила в результате преступления, совершённого с особой жестокостью.
«Обстоятельства их обнаружения и характер причинённых телесных повреждений свидетельствует о криминальном характере смерти последних. <...> Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
На месте преступления работают криминалисты. Собраны следы и объекты, которые помогут установить все обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Следователи опрашивают возможных свидетелей трагедии, чтобы выяснить мотивы и задержать виновных.
А в Можайске недавно мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего собутыльника. Орудием преступления стал самодельный пистолет.
Telegram / СУ СК РФ по Тверской области