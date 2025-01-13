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Регион
13 января, 03:29

Ничего святого: Украинские боевики пытались подорвать газовую магистраль у школы в Донецке

«Купол Донбасса» отразил атаку ВСУ на газовую магистраль в Донецке

Подавленные БПЛА противника. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Подавленные БПЛА противника. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю ликвидировала 208 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе штаба обороны Донецкой Народной Республики.

Как отметила представитель УФСБ РФ по региону Арина Клепанова, одно из нападений ВСУ могло закончиться трагедией: начинённый взрывчаткой дрон пытался подорвать газовую магистраль рядом со школой. К счастью, он был вовремя нейтрализован.

«Перехвачен беспилотник самолётного типа, который осуществлял разведку местности. После чего подавлен БПЛА типа «ложная цель», предназначенный для отвлечения сил и средств системы от последующей атаки коптером, вооружённым самодельным взрывным устройством», — уточнила Клепанова.

Благодаря чёткой и слаженной работе системы «Купол Донбасса» и её операторов жертв среди мирных жителей удалось избежать, подытожили в УФСБ.

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Напомним, что всего за 2024 год системы ПВО и РЭБ не позволили более 7 тысячам украинских БПЛА атаковать территорию России. Всего же ударам подверглись 35 из 89 регионов страны.

Анатолий Цейко
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