Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю ликвидировала 208 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе штаба обороны Донецкой Народной Республики.

Как отметила представитель УФСБ РФ по региону Арина Клепанова, одно из нападений ВСУ могло закончиться трагедией: начинённый взрывчаткой дрон пытался подорвать газовую магистраль рядом со школой. К счастью, он был вовремя нейтрализован.

«Перехвачен беспилотник самолётного типа, который осуществлял разведку местности. После чего подавлен БПЛА типа «ложная цель», предназначенный для отвлечения сил и средств системы от последующей атаки коптером, вооружённым самодельным взрывным устройством», — уточнила Клепанова.

Благодаря чёткой и слаженной работе системы «Купол Донбасса» и её операторов жертв среди мирных жителей удалось избежать, подытожили в УФСБ.