Ничего святого: Украинские боевики пытались подорвать газовую магистраль у школы в Донецке
«Купол Донбасса» отразил атаку ВСУ на газовую магистраль в Донецке
Подавленные БПЛА противника. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю ликвидировала 208 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе штаба обороны Донецкой Народной Республики.
Как отметила представитель УФСБ РФ по региону Арина Клепанова, одно из нападений ВСУ могло закончиться трагедией: начинённый взрывчаткой дрон пытался подорвать газовую магистраль рядом со школой. К счастью, он был вовремя нейтрализован.
«Перехвачен беспилотник самолётного типа, который осуществлял разведку местности. После чего подавлен БПЛА типа «ложная цель», предназначенный для отвлечения сил и средств системы от последующей атаки коптером, вооружённым самодельным взрывным устройством», — уточнила Клепанова.
Благодаря чёткой и слаженной работе системы «Купол Донбасса» и её операторов жертв среди мирных жителей удалось избежать, подытожили в УФСБ.
Напомним, что всего за 2024 год системы ПВО и РЭБ не позволили более 7 тысячам украинских БПЛА атаковать территорию России. Всего же ударам подверглись 35 из 89 регионов страны.