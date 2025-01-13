Шведский караульный случайно пронзил голову штыком и чудом выжил

Неудачное падение едва не завершилось для караульного смертью у королевского дворца в Стокгольме. Военнослужащий случайно пронзил собственную голову штыком, который застрял в его голове. Первую помощь бедолаге оказали сослуживцы, сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС Швеции портал Aftonblade.

Инцидент произошёл субботним утром, 11 января. К месту происшествия оперативно прибыли медики, которые госпитализировали раненого караульного. Для его спасения потребовалась операция. Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает. Полиция инициировала по факту произошедшего расследование.