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13 января, 03:42

Шведский караульный случайно пронзил голову штыком и чудом выжил

Aftonbladet: В Швеции караульный случайно пронзил голову штыком и чудом выжил

Неудачное падение едва не завершилось для караульного смертью у королевского дворца в Стокгольме. Военнослужащий случайно пронзил собственную голову штыком, который застрял в его голове. Первую помощь бедолаге оказали сослуживцы, сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС Швеции портал Aftonblade.

Инцидент произошёл субботним утром, 11 января. К месту происшествия оперативно прибыли медики, которые госпитализировали раненого караульного. Для его спасения потребовалась операция. Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает. Полиция инициировала по факту произошедшего расследование.

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А в Москве месяцем ранее мужчина упал на шампур во время поминок знакомого в бане. Как утверждал сам пострадавший, он вышел на заснеженную улицу, поскользнулся и напоролся на острый предмет. Его госпитализировали.

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Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Артём Гапоненко
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