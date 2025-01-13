Беженец из Часова Яра Иван Корякин сообщил, что полиция киевского режима не выполняла своих обязанностей, игнорируя мародёрство и отказываясь помогать жителям. Его рассказ приводит РИА «Новости».

Он отметил, что правоохранители просто находились на месте, но не вмешивались в беспорядки. Например, когда один из домов загорелся, местные жители обратились к полиции, которая находилась в подвале, с просьбой вызвать пожарных. В ответ сотрудники отказались помочь и не открыли дверь.