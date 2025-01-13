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13 января, 06:10

Беженцы из Часова Яра пожаловались на бездействие полиции

Беженец Корякин: Украинская полиция закрывала глаза на мародёрство в Часовом Яре

Беженец из Часова Яра Иван Корякин сообщил, что полиция киевского режима не выполняла своих обязанностей, игнорируя мародёрство и отказываясь помогать жителям. Его рассказ приводит РИА «Новости».

Он отметил, что правоохранители просто находились на месте, но не вмешивались в беспорядки. Например, когда один из домов загорелся, местные жители обратились к полиции, которая находилась в подвале, с просьбой вызвать пожарных. В ответ сотрудники отказались помочь и не открыли дверь.

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Отряд «Русь» ведёт ожесточённые бои с ВСУ в Северном микрорайоне Часова Яра

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие попали в крепкие тиски российских войск вблизи огнеупорного завода в Часовом Яре в ДНР. При этом командование ВСУ в течение нескольких недель стягивало резервы к данному участку фронта, однако большая часть личного состава противника уже уничтожена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pazargic Liviu

Оксана Попова
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