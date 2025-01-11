Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 09:56

Российские бойцы загнали солдат ВСУ в огневой мешок в Часовом Яре

Украинские военнослужащие попали в крепкие тиски российских войск вблизи огнеупорного завода в Часовом Яре в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. При этом командование ВСУ в течение нескольких недель стягивало резервы к данному участку фронта, однако большая часть личного состава противника уже уничтожена.

«В Часовом Яре возле огнеупорного завода группа ВСУ в огневом мешке», — подчеркнул собеседник агентства, описывая обстановку у Часова Яра.

Отряд «Русь» ведёт ожесточённые бои с ВСУ в Северном микрорайоне Часова Яра
Отряд «Русь» ведёт ожесточённые бои с ВСУ в Северном микрорайоне Часова Яра

Ранее сообщалось, что Армия России зачистила от ВСУ почти весь Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике и перешла в наступление в районе шахты «Торецкая». Там у противника ещё остались небольшие группы солдат, пытающихся оказать сопротивление. При этом российский боец с позывным Чукча поведал о бедственном положении украинской армии в Часовом Яре, расположенном недалеко от шахты.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar