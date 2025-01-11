Украинские военнослужащие попали в крепкие тиски российских войск вблизи огнеупорного завода в Часовом Яре в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. При этом командование ВСУ в течение нескольких недель стягивало резервы к данному участку фронта, однако большая часть личного состава противника уже уничтожена.

Ранее сообщалось, что Армия России зачистила от ВСУ почти весь Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике и перешла в наступление в районе шахты «Торецкая». Там у противника ещё остались небольшие группы солдат, пытающихся оказать сопротивление. При этом российский боец с позывным Чукча поведал о бедственном положении украинской армии в Часовом Яре, расположенном недалеко от шахты.