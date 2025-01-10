Вооружённые силы Украины в Часовом Яре выражают недовольство по поводу нехватки боеприпасов и личного состава. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведывательного центра «Мелодия» в составе группировки «Юг» с позывным Чукча.

Он рассказал, что российские войска начали Новый год со штурма города и продолжают наступление в ключевых направлениях. По данным радиоперехватов, противник испытывает нехватку боеприпасов и людей, и на передовую отправляет бывших заключённых.

Бои за Часов Яр, по словам Чукчи, подходят к завершающей стадии.

Недавно командование украинской армии направило головорезов нацбатальона «Азов»* в округу города Часов Яр Донецкой Народной Республики для сдерживания обороны. Известно, что там российские войска ведут активное наступление.