Боец с позывным Чукча поведал о бедственном положении украинской армии в Часовом Яре
Боец ВС РФ Чукча: ВСУ жалуются на нехватку снарядов и военных в Часовом Яре
Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM
Вооружённые силы Украины в Часовом Яре выражают недовольство по поводу нехватки боеприпасов и личного состава. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведывательного центра «Мелодия» в составе группировки «Юг» с позывным Чукча.
Он рассказал, что российские войска начали Новый год со штурма города и продолжают наступление в ключевых направлениях. По данным радиоперехватов, противник испытывает нехватку боеприпасов и людей, и на передовую отправляет бывших заключённых.
Бои за Часов Яр, по словам Чукчи, подходят к завершающей стадии.
Недавно командование украинской армии направило головорезов нацбатальона «Азов»* в округу города Часов Яр Донецкой Народной Республики для сдерживания обороны. Известно, что там российские войска ведут активное наступление.
* Запрещённая в России террористическая организация.