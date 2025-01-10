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Регион
10 января, 07:00

Боец с позывным Чукча поведал о бедственном положении украинской армии в Часовом Яре

Боец ВС РФ Чукча: ВСУ жалуются на нехватку снарядов и военных в Часовом Яре

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Вооружённые силы Украины в Часовом Яре выражают недовольство по поводу нехватки боеприпасов и личного состава. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведывательного центра «Мелодия» в составе группировки «Юг» с позывным Чукча.

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Он рассказал, что российские войска начали Новый год со штурма города и продолжают наступление в ключевых направлениях. По данным радиоперехватов, противник испытывает нехватку боеприпасов и людей, и на передовую отправляет бывших заключённых.

Бои за Часов Яр, по словам Чукчи, подходят к завершающей стадии.

Отряд «Русь» ведёт ожесточённые бои с ВСУ в Северном микрорайоне Часова Яра
Отряд «Русь» ведёт ожесточённые бои с ВСУ в Северном микрорайоне Часова Яра

Недавно командование украинской армии направило головорезов нацбатальона «Азов»* в округу города Часов Яр Донецкой Народной Республики для сдерживания обороны. Известно, что там российские войска ведут активное наступление.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Марина Фещенко
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