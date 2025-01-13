В Китае власти придумали новый метод уплаты долгов
WSJ: Власти Китая начали пускать непроданные квартиры на погашения долгов
Власти Китая вслед за застройщиками решили отдавать долги непроданными квартирами. Об этом методе сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Агентство сообщает, что поставщик газа принял в качестве уплаты долга от госзаказчика в городе Чанцзи 260 недостроенных квартир в одном из жилых комплексов. Общая сумма сделки составила 25 миллионов долларов. По словам старшего научного сотрудника Национального института финансов и развития Китая Брюса Панга, данная форма выплат по долгам «лучше, чем ничего».
В долгах увязла и Незалежная, которая не сможет погасить их ещё долгие годы. Так, на конец 2024 года государственный долг Украины составил семь триллионов гривен, что эквивалентно 165,1 миллиарда долларов. Этот показатель равен 92% от валового внутреннего продукта (ВВП), что говорит о растущем финансовом бремени страны.
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