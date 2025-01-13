Агентство сообщает, что поставщик газа принял в качестве уплаты долга от госзаказчика в городе Чанцзи 260 недостроенных квартир в одном из жилых комплексов. Общая сумма сделки составила 25 миллионов долларов. По словам старшего научного сотрудника Национального института финансов и развития Китая Брюса Панга, данная форма выплат по долгам «лучше, чем ничего».

Госдолг Штатов всего за год вырос на сумму, в 8 раз превышающую внешний долг РФ

Госдолг Штатов всего за год вырос на сумму, в 8 раз превышающую внешний долг РФ

В долгах увязла и Незалежная, которая не сможет погасить их ещё долгие годы. Так, на конец 2024 года государственный долг Украины составил семь триллионов гривен, что эквивалентно 165,1 миллиарда долларов. Этот показатель равен 92% от валового внутреннего продукта (ВВП), что говорит о растущем финансовом бремени страны.