Особое внимание следует уделить тому, что новоизбранный президент США всё же осознаёт невозможность «вытеснения» России со всех бывших территорий Украины, и Крыма в том числе. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Позиция избранного президента США Дональда Трампа, озвученная его советником Уолцем, заслуживает особого внимания и является последовательной, относительно более ранних высказываний Трампа по украинскому конфликту», — сказал РИА «Новости« Смирнов.

Важно и то, что Трамп надеется на полное прекращение огня, а не временное, которое позволит Украине и её союзникам вновь нарастить силы и продолжить агрессивные действия против РФ, заявил он. Любые размышления о судьбе территорий, которые теперь находятся в составе России, Смирнов назвал бессмысленными, так как местные жители уже сделали свой выбор.