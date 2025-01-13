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13 января, 07:18

В Крыму сочли позицию Трампа по Украине последовательной

Глава крымской миссии Смирнов поддержал позицию Трампа по украинскому конфликту

Избранный президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Избранный президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Особое внимание следует уделить тому, что новоизбранный президент США всё же осознаёт невозможность «вытеснения» России со всех бывших территорий Украины, и Крыма в том числе. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Позиция избранного президента США Дональда Трампа, озвученная его советником Уолцем, заслуживает особого внимания и является последовательной, относительно более ранних высказываний Трампа по украинскому конфликту»,сказал РИА «Новости« Смирнов.

Важно и то, что Трамп надеется на полное прекращение огня, а не временное, которое позволит Украине и её союзникам вновь нарастить силы и продолжить агрессивные действия против РФ, заявил он. Любые размышления о судьбе территорий, которые теперь находятся в составе России, Смирнов назвал бессмысленными, так как местные жители уже сделали свой выбор.

Депутат Шеремет поддержал позицию Трампа по освобождённым территориям
Депутат Шеремет поддержал позицию Трампа по освобождённым территориям

Напомним, ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал вытеснение России с территорий, на которые претендует Киев, как нереалистичную задачу. По его словам, «весь мир теперь признаёт эту реальность».

Мария Любицкая
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