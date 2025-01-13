В Крыму сочли позицию Трампа по Украине последовательной
Глава крымской миссии Смирнов поддержал позицию Трампа по украинскому конфликту
Избранный президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker
Особое внимание следует уделить тому, что новоизбранный президент США всё же осознаёт невозможность «вытеснения» России со всех бывших территорий Украины, и Крыма в том числе. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Позиция избранного президента США Дональда Трампа, озвученная его советником Уолцем, заслуживает особого внимания и является последовательной, относительно более ранних высказываний Трампа по украинскому конфликту», — сказал РИА «Новости« Смирнов.
Важно и то, что Трамп надеется на полное прекращение огня, а не временное, которое позволит Украине и её союзникам вновь нарастить силы и продолжить агрессивные действия против РФ, заявил он. Любые размышления о судьбе территорий, которые теперь находятся в составе России, Смирнов назвал бессмысленными, так как местные жители уже сделали свой выбор.
Напомним, ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал вытеснение России с территорий, на которые претендует Киев, как нереалистичную задачу. По его словам, «весь мир теперь признаёт эту реальность».