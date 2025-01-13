Москвич хотел скрасить окончание праздников с проституткой, но в итоге потерял миллион рублей
Пытавшийся вызвать проститутку москвич перевёл сутенёрам ₽926 тысяч из-за угроз
Москвич заплатил за проститутку миллион рублей, но к нему никто не приехал. Как пишет SHOT, 41-летний Вячеслав днём в субботу хотел скрасить завершавшиеся праздники и искал в Сети девушку, готовую удовлетворить все его желания. Мужчина нашёл объявление, созвонился с понравившейся кандидаткой, но не смог договориться о цене. В итоге вечер он провёл в одиночестве.
Уже на следующий день ему стали поступать звонки с неизвестных номеров. Сначала ему говорили, что из-за его отказа «сломалась касса», а потом начали угрожать ему и его близким. В итоге, чтобы прекратить всё это, он отправил сутенёрам 926 тысяч рублей, а после пошёл в полицию.
А ранее Life.ru сообщал, что полицейский из КБР поспорил с родственником и выстрелил тому в сердце. Предметом недомолвки стала девушка в бане. Правоохранитель заметил её на празднике, где она предоставляла услуги интимного толка. Мужчина поспешил оповестить гостей об этом факте, но его не послушали.
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