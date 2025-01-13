«Хватит!» Лидер британской партии выступил с призывом по поводу Украины
Британский политик Кертен призвал перестать тратить деньги на Украину
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен обратился к властям страны и потребовал перестать отправлять деньги налогоплательщиков в жадное горнило киевского режима. Об этом он написал в социальной сети X.
«Хватит тратить наши деньги на Украину <…> и прекратите злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы», — написал он, обращаясь к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
Газета The Times прежде писала со ссылкой на источники, что Ривз очень расстроена тем, что не видит выхода из мрачных экономических тенденций в стране.
Немногим ранее бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен рассказал, что сегодня Украиной управляют олигархи, коррупция достигла безграничных размеров, а демократии в стране просто нет. Он пояснил, что эта система держится на иностранных деньгах.
Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank