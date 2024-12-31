Бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен рассказал, что сегодня Украиной управляют олигархи, коррупция достигла безграничных размеров, а демократии в стране просто нет. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это государство (Украина. — Прим. Life.ru) с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — отметил Лафонтен.

Экс-министр также подчеркнул, что олигархия в Киеве всё больше и больше живёт за счёт внешних дотаций. Независимые партии и СМИ в стране запрещены, поэтому на формирование демократии и независимости у будущей власти уйдёт много времени.