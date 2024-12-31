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Регион
31 декабря, 17:11

Экс-министр финансов ФРГ уличил Украину в безграничной коррупции и отсутствии демократии

Экс-министр финансов Германии Лафонтен: Украина погрязла в коррупции олигархов

Бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен рассказал, что сегодня Украиной управляют олигархи, коррупция достигла безграничных размеров, а демократии в стране просто нет. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это государство (Украина. — Прим. Life.ru) с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — отметил Лафонтен.

Экс-министр также подчеркнул, что олигархия в Киеве всё больше и больше живёт за счёт внешних дотаций. Независимые партии и СМИ в стране запрещены, поэтому на формирование демократии и независимости у будущей власти уйдёт много времени.

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Коррупция на Украине достигла столь высокого уровня, что главарь киевского режима Зеленский уже пытается подкупить премьер-министра европейской страны — глава словацкого правительства Роберт Фицо рассказал, как экс-комик предлагал ему 500 миллионов евро. В связи с этим лидер движения «Другая Украина», украинский политик Виктор Медведчук подал жалобу в Федеральную прокуратуру Бельгии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karas Uiliia

Алена Пенчугина
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