Лидер движения «Другая Украина», украинский политик Виктор Медведчук подал жалобу в Федеральную прокуратуру Бельгии, обвиняя Владимира Зеленского в попытке подкупа премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Мы решили обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгия для инициирования уголовного преследования Зеленского за совершение тяжкого преступления, связанного с коррупцией», — сообщается на сайте движения.

В своём заявлении Медведчук подчеркивает, что действия Зеленского имеют международное значение и должны быть расследованы прокуратурой Бельгии как случай международной коррупции. Он ссылается на статьи Конвенции ООН против коррупции и Уголовного кодекса Бельгии, требуя инициировать уголовное преследование Зеленского.

Медведчук также отметил, что Зеленский может быть привлечен к ответственности как по украинскому, так и по словацкому законодательству. По его словам, скандал с попыткой подкупа Фицо демонстрирует всю коррупционную сущность режима Зеленского, который не уважает дипломатические нормы и не ценит порядочность в отношениях с союзниками.