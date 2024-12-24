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24 декабря, 08:22

Медведчук заявил на Зеленского в прокуратуру Бельгии из-за попытки подкупа Фицо

Обложка © Wikipedia , © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Wikipedia , © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Лидер движения «Другая Украина», украинский политик Виктор Медведчук подал жалобу в Федеральную прокуратуру Бельгии, обвиняя Владимира Зеленского в попытке подкупа премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Мы решили обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгия для инициирования уголовного преследования Зеленского за совершение тяжкого преступления, связанного с коррупцией», — сообщается на сайте движения.

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В своём заявлении Медведчук подчеркивает, что действия Зеленского имеют международное значение и должны быть расследованы прокуратурой Бельгии как случай международной коррупции. Он ссылается на статьи Конвенции ООН против коррупции и Уголовного кодекса Бельгии, требуя инициировать уголовное преследование Зеленского.

Медведчук также отметил, что Зеленский может быть привлечен к ответственности как по украинскому, так и по словацкому законодательству. По его словам, скандал с попыткой подкупа Фицо демонстрирует всю коррупционную сущность режима Зеленского, который не уважает дипломатические нормы и не ценит порядочность в отношениях с союзниками.

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Ранее сам Фицо признался, что Зеленский в ходе переговоров в Брюсселе предлагал ему €500 млн из российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в альянс, на что словацкий премьер ответил отказом.

Марина Фещенко
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