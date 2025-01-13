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13 января, 08:25

Эксперты объяснили, когда россияне перестанут отмечать старый Новый год

Историк Шишкин: Старый Новый год — важный праздник для россиян, аналогов ему нет

Помнить о таком празднике, как старый Новый год, россияне будут ещё долго, так как это важное событие для жителей Восточной Европы. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Помнить о таком празднике, как старый Новый год, россияне будут ещё долго, так как это важное событие для жителей Восточной Европы. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Помнить о таком празднике, как старый Новый год, россияне будут ещё долго, так как это важное событие для жителей Восточной Европы. Аналога данному мероприятию в других культурах нет, тем более что оно органично вплелось за долгие годы в традиционный новогодний цикл праздников, заявил Life.ru историк Олег Шишкин.

Когда уровень образования окончательно упадёт и образование перестанет иметь какое-либо значение, потому что всё заменит искусственный интеллект, который будет отвечать на любые вопросы, человек будет, и в общем русский человек, будет таким вот, скажем, послушным, искусственным существом. Тогда для него старый Новый год не будет иметь никакого значения.

Олег Шишкин

Историк

Когда уровень образования окончательно упадёт и образование перестанет иметь какое-либо значение, потому что всё заменит искусственный интеллект, который будет отвечать на любые вопросы, человек будет, и в общем русский человек, будет таким вот, скажем, послушным, искусственным существом. Тогда для него старый Новый год не будет иметь никакого значения.
Когда уровень образования окончательно упадёт и образование перестанет иметь какое-либо значение, потому что всё заменит искусственный интеллект, который будет отвечать на любые вопросы, человек будет, и в общем русский человек, будет таким вот, скажем, послушным, искусственным существом. Тогда для него старый Новый год не будет иметь никакого значения.

Немного иным прогнозом поделилась фольклорист и этнограф Варвара Добровольская. По мнению эксперта, старый Новый год играл важную роль в жизни людей, родившихся в дореволюционное время, и, соответственно, имел значение для их детей. Поколение шестидесятников, вероятно, является последним из всех, кто наиболее привязан к данному празднику. Молодое поколение чаще предпочитает дату игнорировать, ведь этот день обычно рабочий.

Москвичам рассказали о погоде на старый Новый год
Москвичам рассказали о погоде на старый Новый год

Старый Новый год — необычный праздник, который продолжает радовать россиян и в наши дни. В ночь с 13 на 14 января многие не только отмечают завершение зимних праздников, но и находят время для волшебных традиций, символизирующих начало нового цикла. Откуда же пошла эта традиция и как сделать праздник особенным — в материале Life.ru.

Ольга Годуненко
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