Эксперты объяснили, когда россияне перестанут отмечать старый Новый год

Помнить о таком празднике, как старый Новый год, россияне будут ещё долго, так как это важное событие для жителей Восточной Европы. Аналога данному мероприятию в других культурах нет, тем более что оно органично вплелось за долгие годы в традиционный новогодний цикл праздников, заявил Life.ru историк Олег Шишкин.

Когда уровень образования окончательно упадёт и образование перестанет иметь какое-либо значение, потому что всё заменит искусственный интеллект, который будет отвечать на любые вопросы, человек будет, и в общем русский человек, будет таким вот, скажем, послушным, искусственным существом. Тогда для него старый Новый год не будет иметь никакого значения. Олег Шишкин Историк

Немного иным прогнозом поделилась фольклорист и этнограф Варвара Добровольская. По мнению эксперта, старый Новый год играл важную роль в жизни людей, родившихся в дореволюционное время, и, соответственно, имел значение для их детей. Поколение шестидесятников, вероятно, является последним из всех, кто наиболее привязан к данному празднику. Молодое поколение чаще предпочитает дату игнорировать, ведь этот день обычно рабочий.