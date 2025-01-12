Москвичам рассказали о погоде на старый Новый год
Синоптик Ильин пообещал москвичам снегопад на старый Новый год
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На старый Новый год, 14 января, природа подарит жителям Москвы и области снегопад. А столбики термометров ночью покажут до минус четырёх до минус девяти градусов, отметил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, днём температура воздуха будет колебаться от минус пяти до нуля градусов.
«Будет облачно, и может пойти слабый снег как ночью, так и днём. И только к вечеру он немного усилится», — предупредил собеседник «Вечерней Москвы».
По словам эксперта, уже в среду, 15 января, морозы начнут спадать. Ожидается, что температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов. Однако возможны осадки в виде снега с дождём.