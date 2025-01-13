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13 января, 09:05

Мужа актрисы Анны Чиповской Дмитрия Ендальцева засняли в объятиях модели

Ендальцева заподозрили в расставании с Чиповской после фото в объятиях модели

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / chi_pa

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / chi_pa

Актёр Дмитрий Ендальцев, который является мужем артистки Анны Чиповской, был замечен на вечеринке в компании модели Виктории Сорокиной. 35-летнего мужчину запечатлели с моделью в обнимку в непринуждённой обстановке.

Дмитрий Ендальцев и Виктория Сорокина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / murrissima

Дмитрий Ендальцев и Виктория Сорокина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / murrissima

Актёр на фотографии смотрел Сорокиной прямо в глаза и обнимал её, а девушка обвила его шею. Поклонники предположили, что пара рассталась, так как Чиповская отписалась от мужа в соцсетях. Однако позднее она вновь на него подписалась.

Ендальцев и Чиповская вместе около пяти лет, год назад пара поженилась.

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Ранее Юсиф Эйвазов рассказал, что разрушило его брак с Анной Нетребко. При этом певец подчеркнул, что они продолжают оставаться родными друг другу людьми.

Дарья Нарыкова
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