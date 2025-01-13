Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 09:17

Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Госдуму на встречу с Володиным

ТАСС: В Госдуму прибыл вице-спикер парламента Словакии Данко

Андрей Данко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Андрей Данко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко прибыл в Государственную думу. Там у него запланирована встреча с российскими представителями в рамках визита словацкой делегации в Москву.

В частности, у Данко пройдёт встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передаёт ТАСС.

«Не в Москву»: В Польше с издёвкой ответили на скандальное решение по спецборту Словакии
«Не в Москву»: В Польше с издёвкой ответили на скандальное решение по спецборту Словакии

Напомним, что делегация Словакии во главе с вице-спикером парламента Андреем Данко прибыла в Москву вечером 12 января. Без происшествий не обошлось, словацкому самолёту пришлось экстренно менять маршрут, чтобы добраться до РФ, так как Польша закрыла своё воздушное пространство для пролёта.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Словакия
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar