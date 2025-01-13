Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Госдуму на встречу с Володиным
ТАСС: В Госдуму прибыл вице-спикер парламента Словакии Данко
Андрей Данко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко прибыл в Государственную думу. Там у него запланирована встреча с российскими представителями в рамках визита словацкой делегации в Москву.
В частности, у Данко пройдёт встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передаёт ТАСС.
Напомним, что делегация Словакии во главе с вице-спикером парламента Андреем Данко прибыла в Москву вечером 12 января. Без происшествий не обошлось, словацкому самолёту пришлось экстренно менять маршрут, чтобы добраться до РФ, так как Польша закрыла своё воздушное пространство для пролёта.