Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Госдуму на встречу с Володиным

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко прибыл в Государственную думу. Там у него запланирована встреча с российскими представителями в рамках визита словацкой делегации в Москву.

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Напомним, что делегация Словакии во главе с вице-спикером парламента Андреем Данко прибыла в Москву вечером 12 января. Без происшествий не обошлось, словацкому самолёту пришлось экстренно менять маршрут, чтобы добраться до РФ, так как Польша закрыла своё воздушное пространство для пролёта.