Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 14:23

Польша закрыла небо для делегации парламента Словакии, летевшей в Москву

Польша закрыла воздушное пространство для самолёта делегации Словакии, направлявшегося в Москву. В связи с этим депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию, заявил вице-спикер Национального совета Словакии, глава партии SNS Андрей Данко в социальных сетях.

«Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролёт, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — рассказал он, находясь в аэропорту Братиславы.

Парламентарий также уточнил, что самолёт проследовал по маршруту через Чехию и ФРГ. Позже представитель делегации Петер Гашпар сообщил, что борт приземлился в аэропорту Внуково.

Ранее президент Словакии Петр Пеллегрини отменил свой визит в Киев из-за прекращения транзита российского газа. Он заявил, что не поедет на Украину только ради фотографий. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Москва всегда соблюдала все соглашения, тогда как Киев не раз проявлял себя как ненадёжный партнёр, готовый подставить в любую минуту.

«Наложу вето»: Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС
«Наложу вето»: Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Мария Любицкая
  • Новости
  • Словакия
  • Польша
  • Авиаперелеты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar