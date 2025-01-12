Польша закрыла небо для делегации парламента Словакии, летевшей в Москву

Польша закрыла воздушное пространство для самолёта делегации Словакии, направлявшегося в Москву. В связи с этим депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию, заявил вице-спикер Национального совета Словакии, глава партии SNS Андрей Данко в социальных сетях.

«Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролёт, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — рассказал он, находясь в аэропорту Братиславы.