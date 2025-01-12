Польша закрыла небо для делегации парламента Словакии, летевшей в Москву
Польша закрыла воздушное пространство для самолёта делегации Словакии, направлявшегося в Москву. В связи с этим депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию, заявил вице-спикер Национального совета Словакии, глава партии SNS Андрей Данко в социальных сетях.
«Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролёт, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — рассказал он, находясь в аэропорту Братиславы.
Парламентарий также уточнил, что самолёт проследовал по маршруту через Чехию и ФРГ. Позже представитель делегации Петер Гашпар сообщил, что борт приземлился в аэропорту Внуково.
Ранее президент Словакии Петр Пеллегрини отменил свой визит в Киев из-за прекращения транзита российского газа. Он заявил, что не поедет на Украину только ради фотографий. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Москва всегда соблюдала все соглашения, тогда как Киев не раз проявлял себя как ненадёжный партнёр, готовый подставить в любую минуту.
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