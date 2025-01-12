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Регион
12 января, 13:25

«Наложу вето»: Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

Фицо пообещал наложить вето на помощь Киеву, если не возобновится транзит газа

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер Словакии Роберт Фицо намерен наложить вето на помощь Украине от Евросоюза (ЕС), если переговоры по возобновлению транзита газа по территории Незалежной ни к чему не приведут. Об этом политик заявил в эфире телеканала ТА3.

«Если [Владимир] Зеленский по чисто политическим причинам решил навредить всему Евросоюзу, поскольку думает, что ему всё позволено, и нанести ущерб Словакии, то я говорю за словацкое правительство, если на столе будет в ближайшем времени какая-то помощь (от ЕС) для Украины, я наложу на неё вето», — указал словацкий премьер.

Братислава приступит к ответным мерам в отношении Киева, если переговоры по возобновлению транзита газа по территории Украины в течение трёх-четырёх недель ни к чему не приведут, отметил Фицо.

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Напомним, что Владимир Зеленский отказался продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину в ЕС. Из-за этого европейцы остались без «голубого» топлива, а остающиеся запасы в хранилищах быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация складывается в Словакии и Молдавии. Тем временем президент Словакии Петр Пеллегрини отказался ехать в Киев из-за сложившейся ситуации.

Дарья Нарыкова
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