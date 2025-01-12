«Наложу вето»: Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо намерен наложить вето на помощь Украине от Евросоюза (ЕС), если переговоры по возобновлению транзита газа по территории Незалежной ни к чему не приведут. Об этом политик заявил в эфире телеканала ТА3.

«Если [Владимир] Зеленский по чисто политическим причинам решил навредить всему Евросоюзу, поскольку думает, что ему всё позволено, и нанести ущерб Словакии, то я говорю за словацкое правительство, если на столе будет в ближайшем времени какая-то помощь (от ЕС) для Украины, я наложу на неё вето», — указал словацкий премьер.