Без обид: Президент Словакии отказался ехать в Киев из-за остановки транзита газа
Президент Словакии отменил визит в Киев из-за отказа Украины в транзите газа
Петр Пеллегрини. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Президент Словакии Петр Пеллегрини отменил свою поездку в Киев, объяснив это тем, что Украина прекратила транзит российского газа, передает Aktuality.
«Если ехать туда просто ради фотографии, и мне скажут, что ни нефть, ни газ не попадут в Словакию, то мне действительно нет смысла туда ехать. Пусть обид не будет», — отметил глава государства.
При таких условиях, добавил политик, «поездка на Украину исключается».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что договорился с «Газпромом» о поставке топлива в обход Украины. Об этом он сообщил на встрече парламентского комитета по европейским вопросам.
Напомним, Зеленский отказался продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину в ЕС. Из-за этого европейцы остались без «голубого» топлива, а остающиеся запасы в хранилищах быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация в Словакии и Молдавии.