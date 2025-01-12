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11 января, 22:42

Без обид: Президент Словакии отказался ехать в Киев из-за остановки транзита газа

Президент Словакии отменил визит в Киев из-за отказа Украины в транзите газа

Петр Пеллегрини. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Петр Пеллегрини. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Президент Словакии Петр Пеллегрини отменил свою поездку в Киев, объяснив это тем, что Украина прекратила транзит российского газа, передает Aktuality.

«Если ехать туда просто ради фотографии, и мне скажут, что ни нефть, ни газ не попадут в Словакию, то мне действительно нет смысла туда ехать. Пусть обид не будет», — отметил глава государства.

При таких условиях, добавил политик, «поездка на Украину исключается».

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что договорился с «Газпромом» о поставке топлива в обход Украины. Об этом он сообщил на встрече парламентского комитета по европейским вопросам.

Напомним, Зеленский отказался продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину в ЕС. Из-за этого европейцы остались без «голубого» топлива, а остающиеся запасы в хранилищах быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация в Словакии и Молдавии.

Лия Мурадьян
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