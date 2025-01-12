Без обид: Президент Словакии отказался ехать в Киев из-за остановки транзита газа

Президент Словакии Петр Пеллегрини отменил свою поездку в Киев, объяснив это тем, что Украина прекратила транзит российского газа, передает Aktuality.

«Если ехать туда просто ради фотографии, и мне скажут, что ни нефть, ни газ не попадут в Словакию, то мне действительно нет смысла туда ехать. Пусть обид не будет», — отметил глава государства.