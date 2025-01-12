В Москву прибыл вице-спикер парламента Словакии Данко
Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
В московском аэропорту Внуково приземлился вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко. Представитель его делегации Петер Гашпар заявил, что борт прибыл в российскую столицу. О причине визита пока неизвестно.
«Только приземлились», — сказал Гашпар, отвечая на вопрос ТАСС.
Напомним, что ранее президент Словакии Петр Пеллегрини отменил свой визит в Киев из-за прекращения транзита российского газа. Он заявил, что не поедет на Украину только ради фотографий. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Москва всегда соблюдала все соглашения, тогда как Киев не раз проявлял себя как ненадёжный партнёр, готовый подставить в любую минуту.