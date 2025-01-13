В школах прошёл урок «Разговоры о важном», посвящённый Дню российской печати

Сегодня, 13 января, отмечается День российской печати — профессиональный праздник всех работников газет и журналов. Школьники и студенты нашей страны на первом занятии из цикла встреч «Разговоры о важном» поговорили о профессии тех, кто причастен к созданию печатных и электронных изданий. Урок посмотрели 3 057 395 человек, скачали 154 323 пользователей.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев о российской печати. Видео © Telegram / «Разговоры о важном»

На уроке «День российской печати» в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» говорили о достижениях печатного дела, а также о труде редакторов, корреспондентов, типографских работников и дизайнеров, ведь именно их усилиями формируется информационное пространство.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев рассказал о тех, кто в современном мире создаёт газеты, кто готовит материал для каждого нового выпуска, и кто читает газеты сегодня.

«Самое главное для журналиста – писать правду, защищать людей и отстаивать принципы журналистики и всегда помнить, что он российский журналист, а это значит лучший», – отметил Павел Николаевич в своём выступлении.

Главный редактор также рассказал о том, как современная журналистика адаптируется к вызовам времени. В эпоху цифровых технологий газеты сталкиваются с конкуренцией со стороны онлайн-платформ. Он подчеркнул, что печатное слово остаётся уникальным и незаменимым источником информации для многих жителей нашей страны.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что необходимо доверять только официальным источникам информации, чья репутация подтверждена годами ответственной и добросовестной работы. Новую тему занятия «Разговоров о важном» также представил российский актёр и блогер, ведущий популярных детских каналов и теле- и радиопередач Саша Новиков.

Блогер Саша Новиков о Дне российской печати. Видео © Telegram / «Разговоры о важном»