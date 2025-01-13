Немецкий разведчик умер при загадочных обстоятельствах в Пакистане
Bild: Сотрудник немецкого посольства в Пакистане умер в квартире в Исламабаде
В Исламабаде нашли тело сотрудника немецкого посольства в Пакистане, который пропал два дня назад. Он не отвечал на звонки и не появляется в посольстве. Коллеги решили зайти в его квартиру и обнаружили его мёртвым, передаёт Bild.
По информации издания, Томас Б. работал в посольстве, но не на Министерство иностранных дел Германии, а на Федеральную разведывательную службу. Он жил в охраняемом районе города, где находятся квартиры многих дипломатов. У Томаса были серьёзные проблемы с сердцем, что могло стать причиной смерти. Должность советника он занимал 3,5 года, до этого проработав много лет в разведке. В МИД Германии подтвердили его кончину.
Ранее стало известно, что жену бывшего президента Сирии Башара Асада Асму подозревали в работе на британскую разведку. Она родилась в Лондоне и окончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского университета.
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