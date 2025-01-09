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9 января, 11:16

Бывшую первую леди Сирии Асму Асад подозревали в работе на британскую разведку

Асма Асад. Обложка © ТАСС / Zuma

Асма Асад. Обложка © ТАСС / Zuma

Жену бывшего президента Сирии Башара Асада Асму ещё до замужества подозревали в работе на британскую разведку. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на документы, которые опубликовал сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф.

По данным СМИ, эти документы содержат сведения о якобы связях британской разведки с Асмой Асад, «поскольку она получила работу в американском банке JP Morgan в Лондоне при поддержке сотрудницы британской разведки Элизы Боулер». По данным журналиста, власти Сирии могли знать об этих контактах Асмы, поэтому тогдашний президент страны Хафез Асад и был против женитьбы сына Башара.

Однако также оговаривается, что подлинность этих документов подтвердить невозможно.

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Напомним, Асма Асад родилась в Лондоне, окончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского университета. Вернулась в Сирию она в 2000 году, и тогда же вышла замуж за Башара Асада. Он возглавлял Сирию 24 года. Однако в декабре 2024 года вооружённая сирийская оппозиция захватила власть в стране. После этого Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Первое заявление он сделал спустя неделю. Позже появились слухи, что Асма Асад якобы выразила желание вернуться в Британию и подала на развод. Однако в Кремле эти сообщения опровергли.

Александра Вишнякова
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