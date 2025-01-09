Бывшую первую леди Сирии Асму Асад подозревали в работе на британскую разведку

Жену бывшего президента Сирии Башара Асада Асму ещё до замужества подозревали в работе на британскую разведку. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на документы, которые опубликовал сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф.

По данным СМИ, эти документы содержат сведения о якобы связях британской разведки с Асмой Асад, «поскольку она получила работу в американском банке JP Morgan в Лондоне при поддержке сотрудницы британской разведки Элизы Боулер». По данным журналиста, власти Сирии могли знать об этих контактах Асмы, поэтому тогдашний президент страны Хафез Асад и был против женитьбы сына Башара.