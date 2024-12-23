В Кремле опровергли развод Башара Асада

Сообщения о разводе экс-президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Путин заявил, что не виделся с Асадом после его приезда в Москву

Путин заявил, что не виделся с Асадом после его приезда в Москву

Ранее СМИ сообщили, что супруга Башара Асада Асма якобы выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Израильское издание The Jerusalem Post писало, она хочет вернуться в Великобританию — женщина родилась в Лондоне. Башар и Асма Асад женаты с 2000 года. Не так давно женщине диагностировали острый миелоидный лейкоз. Ранее она уже перенесла одно онкологическое заболевание: в 2018 году у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.