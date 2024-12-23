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23 декабря, 09:25

В Кремле опровергли развод Башара Асада

Песков: Слухи о разводе Башара Асада не соответствуют действительности

Асма Асад и Башар Асад. Обложка © ТАСС / AP

Асма Асад и Башар Асад. Обложка © ТАСС / AP

Сообщения о разводе экс-президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не соответствует», — сказал Песков на брифинге.

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Ранее СМИ сообщили, что супруга Башара Асада Асма якобы выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Израильское издание The Jerusalem Post писало, она хочет вернуться в Великобританию — женщина родилась в Лондоне. Башар и Асма Асад женаты с 2000 года. Не так давно женщине диагностировали острый миелоидный лейкоз. Ранее она уже перенесла одно онкологическое заболевание: в 2018 году у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Александр Юнашев
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