В Кремле опровергли развод Башара Асада
Песков: Слухи о разводе Башара Асада не соответствуют действительности
Асма Асад и Башар Асад. Обложка © ТАСС / AP
Сообщения о разводе экс-президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не соответствует», — сказал Песков на брифинге.
Ранее СМИ сообщили, что супруга Башара Асада Асма якобы выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Израильское издание The Jerusalem Post писало, она хочет вернуться в Великобританию — женщина родилась в Лондоне. Башар и Асма Асад женаты с 2000 года. Не так давно женщине диагностировали острый миелоидный лейкоз. Ранее она уже перенесла одно онкологическое заболевание: в 2018 году у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.