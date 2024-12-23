Жена Асада не захотела жить в Москве и подала на развод
JP: Жена Башара Асада Асма подала на развод
Башар и Асма Асад. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Жена экс-президента Сирии Башара Асада Асма выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Как узнало издание The Jerusalem Post, она хочет вернуться на родину в Великобританию.
Сейчас супруга политика якобы уже обратилась в российский суд и запросила разрешение на выезд из Москвы. Её заявление рассматривают власти.
Кстати, не так давно Асме Асад диагностировали острый миелоидный лейкоз. При этом ранее экс-первая леди уже перенесла одно онкологическое заболевание: в 2018 году у неё выявили злокачественную опухоль груди на ранней стадии.
Напомним, Башар Асад возглавлял Сирию 24 года. Однако в декабре 2024 года вооружённая сирийская оппозиция захватила власть в стране, 8 декабря войдя в столицу — Дамаск. После этого Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Первое заявление он сделал спустя неделю. Экс-президент Сирии заявил, что находился на военной базе России в Хмеймиме, когда узнал о захвате Дамаска.