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23 декабря, 08:35

Жена Асада не захотела жить в Москве и подала на развод

JP: Жена Башара Асада Асма подала на развод

Башар и Асма Асад. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Башар и Асма Асад. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Жена экс-президента Сирии Башара Асада Асма выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Как узнало издание The Jerusalem Post, она хочет вернуться на родину в Великобританию.

Сейчас супруга политика якобы уже обратилась в российский суд и запросила разрешение на выезд из Москвы. Её заявление рассматривают власти.

Кстати, не так давно Асме Асад диагностировали острый миелоидный лейкоз. При этом ранее экс-первая леди уже перенесла одно онкологическое заболевание: в 2018 году у неё выявили злокачественную опухоль груди на ранней стадии.

Путин заявил, что не виделся с Асадом после его приезда в Москву
Путин заявил, что не виделся с Асадом после его приезда в Москву

Напомним, Башар Асад возглавлял Сирию 24 года. Однако в декабре 2024 года вооружённая сирийская оппозиция захватила власть в стране, 8 декабря войдя в столицу — Дамаск. После этого Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Первое заявление он сделал спустя неделю. Экс-президент Сирии заявил, что находился на военной базе России в Хмеймиме, когда узнал о захвате Дамаска.

Александра Вишнякова
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