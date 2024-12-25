«Асма умирает»: В окружении Асада сообщили о рецидиве рака у его жены

Другой собеседник издания, которому удалось пообщаться с семьёй Асада в Москве, назвал ужасным случившийся с Асмой рецидив лейкемии. По его словам, последние несколько недель она чувствует себя неважно.

Авторы указали, что сейчас Асме Асад не позволяют видеться с родными, чтобы те ненароком не передали ей какие-либо инфекционные заболевания. Более того, ей вообще запретили находиться в одной комнате с другими людьми, но в Москве за ней некоторое время приглядывал её отец Фаваз аль-Ахрас, который, по словам источников, «разбит горем».