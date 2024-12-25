«Асма умирает»: В окружении Асада сообщили о рецидиве рака у его жены
The Telgraph: Асму Асад, которая борется с лейкемией, изолировали врачи
Асма Асад. Фото © TACC / Zuma
Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма переживает рецидив рака. Супруга бывшего сирийского президента лечится от острого миелоидного лейкоза минимум с мая. Врачи оценивают её шансы выжить в 50%, сообщает The Telegraph.
«Асма умирает», — рассказал газете один из источников в ближнем кругу политика.
Другой собеседник издания, которому удалось пообщаться с семьёй Асада в Москве, назвал ужасным случившийся с Асмой рецидив лейкемии. По его словам, последние несколько недель она чувствует себя неважно.
Авторы указали, что сейчас Асме Асад не позволяют видеться с родными, чтобы те ненароком не передали ей какие-либо инфекционные заболевания. Более того, ей вообще запретили находиться в одной комнате с другими людьми, но в Москве за ней некоторое время приглядывал её отец Фаваз аль-Ахрас, который, по словам источников, «разбит горем».
Башар Асад женат на Асме с 2000 года. Не столь давно ей диагностировали острый миелоидный лейкоз. Это не первая её онкология, поскольку в 2018 году у неё выявили злокачественную опухоль груди. Ранее в СМИ возникли слухи, что ей не нравится Москва и она даже готова развестись, чтобы уехать. В Кремле затем опровергли подобные сообщения.