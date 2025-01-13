Поклонская вспомнила о Крымской весне 2014 года и выложила мем «няш-мяш»

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выложила старый мем о себе «Няш-мяш» и поздравила всех с Днём работников прокуратуры. Сообщение соответствующего содержания она разместила в телеграм-канале.

«В 1999 году я начала свою карьеру в прокуратуре, и это была моя мечта. Помогать людям и восстанавливать справедливость от имени власти. Применять власть ради справедливости, ради отдельного человека, самого простого человека, который столкнулся с попранием его прав», — пишет Поклонская.

Мем с Поклонской «няш-мяш». Фото © Telegram / Наталья Поклонская

Она назвала переломным моментом период выбора в эпоху майдана и «кровавого деления власти, соединённой с трусостью главы государства в Киеве». Ещё одной поворотной точкой, отметила Поклонская, стало создание Прокуратуры Крыма. Экс-прокурор добавила, что она и её коллеги сделали свой выбор, рисковали и до сих пор получают обвинения с угрозами.

«Но мы знали одно – мы верили в то, что делали для справедливости и защиты людей, для своей земли, которую защищали и всегда будем защищать. Это был наш ответ на кровавый переворот, трусость и массовое разделение людей на «правильных» и «неправильных» украинцев», — подчеркнула Поклонская.

Работникам прокуратуры она пожелала помнить про самое важное — доверие людей и жесточайшую непримиримость к несправедливости.

Поклонскую начали называть «Няш-мяш» в 2014 году, когда она занимала пост прокурора Крыма. Обладавшая миловидной внешностью, мало ассоциировавшейся с должностью прокурора, чиновница отреагировала на то, что в соцсетях её называют няшей, произнеся в интервью: «Здесь я прокурор и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу!» Популярности этому выражению добавил музыкант-ютубер Enjoykin, выпустивший видео с крымским прокурором.