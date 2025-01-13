Вынесли сейф и телевизор: Воры обнесли квартиру солиста метал-группы в Петербурге
«Известия»: Воры вынесли из квартиры музыканта Ланкина почти 1 млн рублей
Музыкант Олег Ланкин. Обложка © VK / Олег Ланкин
На новогодних праздниках музыкант и солист метал-группы Олег Ланкин лишился части своего имущества. Грабители украли из его квартиры в Санкт-Петербурге сейф, в котором находилось $8,9 тысяч (около 907 тысяч рублей), и телевизор. Об этом сообщает газета «Известия».
Воры обокрали музыканта Ланкина. Фото © Газета «Известия»
По данным газеты, дверные замки и окна не повреждены. Вор также не нарушил порядок, проникнув в квартиру на пятом этаже. Сейчас устанавливаются обстоятельства кражи и способ проникновения в апартаменты.
Ранее воришка завёлся в Ижевске. Там мужчина украл у спавшей в сугробе пьяной женщины норковую шубу и телефон. Полиция уже задержала 55-летнего подозреваемого, свою вину он признал. Сумма ущерба составила 86 тысяч рублей. Теперь задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.