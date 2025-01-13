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13 января, 10:53

Вынесли сейф и телевизор: Воры обнесли квартиру солиста метал-группы в Петербурге

«Известия»: Воры вынесли из квартиры музыканта Ланкина почти 1 млн рублей

Музыкант Олег Ланкин. Обложка © VK / Олег Ланкин

Музыкант Олег Ланкин. Обложка © VK / Олег Ланкин

На новогодних праздниках музыкант и солист метал-группы Олег Ланкин лишился части своего имущества. Грабители украли из его квартиры в Санкт-Петербурге сейф, в котором находилось $8,9 тысяч (около 907 тысяч рублей), и телевизор. Об этом сообщает газета «Известия».

Воры обокрали музыканта Ланкина. Фото © Газета «Известия»

Воры обокрали музыканта Ланкина. Фото © Газета «Известия»

По данным газеты, дверные замки и окна не повреждены. Вор также не нарушил порядок, проникнув в квартиру на пятом этаже. Сейчас устанавливаются обстоятельства кражи и способ проникновения в апартаменты.

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Алена Пенчугина
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