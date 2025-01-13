Полицейского с огнестрельным ранением нашли в собственном кабинете в Татарстане
Mash Iptash: В Татарстане полицейского с ранением в голову нашли в кабинете
В Набережных Челнах полицейского нашли с огнестрельным ранением головы в собственном кабинете. Как сообщает Mash Iptash, мужчина скончался в больнице скорой медицинской помощи.
По данным телеграм-канала, погибшим оказался сотрудник УВД по вопросам миграции по имени Марсель К. У него не было жены и детей. Обстоятельства происшествия будут выяснены специальной комиссией МВД.
Ранее Life.ru писал, что житель Иркутска на новогодних праздниках застрелил жену и её сестру. Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Против него возбудили уголовное дело.
Life.ru