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Регион
13 января, 11:12

Полицейского с огнестрельным ранением нашли в собственном кабинете в Татарстане

Mash Iptash: В Татарстане полицейского с ранением в голову нашли в кабинете

В Набережных Челнах полицейского нашли с огнестрельным ранением головы в собственном кабинете. Как сообщает Mash Iptash, мужчина скончался в больнице скорой медицинской помощи.

По данным телеграм-канала, погибшим оказался сотрудник УВД по вопросам миграции по имени Марсель К. У него не было жены и детей. Обстоятельства происшествия будут выяснены специальной комиссией МВД.

Ранее Life.ru писал, что житель Иркутска на новогодних праздниках застрелил жену и её сестру. Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Против него возбудили уголовное дело.

Названа возможная причина трагической гибели 17-летнего сына известного гармониста
Названа возможная причина трагической гибели 17-летнего сына известного гармониста
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Life.ru

Наталья Демьянова
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