Полицейского с огнестрельным ранением нашли в собственном кабинете в Татарстане

В Набережных Челнах полицейского нашли с огнестрельным ранением головы в собственном кабинете. Как сообщает Mash Iptash, мужчина скончался в больнице скорой медицинской помощи.

По данным телеграм-канала, погибшим оказался сотрудник УВД по вопросам миграции по имени Марсель К. У него не было жены и детей. Обстоятельства происшествия будут выяснены специальной комиссией МВД.