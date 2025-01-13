Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 11:02

Учёные из Австралии: 20% языков на Земле грозит исчезновение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Исследование, проведенное учеными Австралийского национального университета (ANU), выявило, что к концу 21 века значительное количество языков может исчезнуть. В настоящее время в мире каждые две недели уходит в небытие один язык, и общее их число превышает 7000. Специалисты предполагают, что 40 из этих языков могут исчезнуть навсегда.

Только в России 138 из 152 языков также находятся под угрозой исчезновения, причем некоторые из них вымирают особенно быстро. Основными факторами, способствующими этому, являются стихийные бедствия и социально-экономические изменения, в результате которых один язык начинает восприниматься как более престижный.

Прогнозы австралийцев показывают, что через 80 лет количество языков на грани исчезновения увеличится в пять раз, и к концу 21 века человечество может потерять более 20% всех языков на планете.

В России введут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов
В России введут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Традиция отмечать этот праздник в Израиле укоренилась лишь в последние десятилетия, когда в страну начали активно прибывать иммигранты из постсоветских республик.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости науки
  • Австралия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar