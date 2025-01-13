Учёные из Австралии: 20% языков на Земле грозит исчезновение

Исследование, проведенное учеными Австралийского национального университета (ANU), выявило, что к концу 21 века значительное количество языков может исчезнуть. В настоящее время в мире каждые две недели уходит в небытие один язык, и общее их число превышает 7000. Специалисты предполагают, что 40 из этих языков могут исчезнуть навсегда.

Только в России 138 из 152 языков также находятся под угрозой исчезновения, причем некоторые из них вымирают особенно быстро. Основными факторами, способствующими этому, являются стихийные бедствия и социально-экономические изменения, в результате которых один язык начинает восприниматься как более престижный.

Прогнозы австралийцев показывают, что через 80 лет количество языков на грани исчезновения увеличится в пять раз, и к концу 21 века человечество может потерять более 20% всех языков на планете.