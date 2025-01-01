Нетаньяху поздравил граждан с Новым годом на русском языке

Интересно, что традиция отмечать Новый год в Израиле укоренилась лишь в последние десятилетия, когда в страну начали активно прибывать иммигранты из постсоветских республик. Тем не менее праздник не признан официальным выходным. В этот день жители могут не выходить на работу, но при этом один день отпуска будет вычтен из их баланса.