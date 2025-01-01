Нетаньяху поздравил граждан с Новым годом на русском языке
Канцелярия Нетаньяху разместила поздравление с Новым годом на русском языке
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разместила в социальной сети X поздравление с наступлением Нового года на русском языке.
Официальное поздравление. Фото © X / IsraeliPM_heb
«С новым годом!» — говорится в сообщении Канцелярии.
Интересно, что традиция отмечать Новый год в Израиле укоренилась лишь в последние десятилетия, когда в страну начали активно прибывать иммигранты из постсоветских республик. Тем не менее праздник не признан официальным выходным. В этот день жители могут не выходить на работу, но при этом один день отпуска будет вычтен из их баланса.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и военнослужащих с Новым годом. Он пожелал процветания и благополучия каждой семье и всей России, поздравление первыми увидели жители Чукотки и Камчатки. Как известно, интервью президента в этом году стало самым кратким за всё время.
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