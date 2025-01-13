В России утвердили программу бесплатной медпомощи на три года

В Правительстве России утвердили программу бесплатной медицинской помощи для россиян на период с 2025 по 2027 год. Программа ОМС будет дополнительно профинансирована более чем на 500 млрд рублей (на 16,5%), что позволит увеличить объёмы медпомощи и учесть рост расходов на оплату труда свыше 17%.

Изменения программы госгарантий в честь Года защитника Отечества. Видео © Telegram / Правительство России

В честь Года защитника Отечества включён новый раздел для поддержки демобилизованных. Он включает в себя проактивную первичную медико-санитарную помощь, расширенную диспансеризацию, динамическое наблюдение с телемедициной и приоритет в получении специализированной помощи и реабилитации.

Также установлен порядок передачи выписных эпикризов из стационаров в поликлиники для продолжения лечения и реабилитации и обновлён порядок для назначения незарегистрированных в России лекарств. Перед назначением противоопухолевой теперь обязательно проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований.

Для жителей удалённых населённых пунктов предусмотрена организация стационаров на дому с необходимыми лекарствами и рекомендациями. Вице-премьер подчеркнула необходимость надлежащей организации работы программы на местах под контролем Минздрава и ФОМС. В рамках нового федерального проекта «Здоровье для каждого» граждане смогут проходить обследования на выявление факторов риска заболеваний и получать рекомендации по здоровому образу жизни.