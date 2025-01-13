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Регион
13 января, 11:44

В Калужской области до 2,5 млн повысят выплаты за заключение контракта с МО РФ

В Калужской области до двух миллионов рублей повысят региональную единовременную выплату за заключение контракта с Министерством обороны России. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. Всего заключившие контракт будут получать 2,5 млн.

«2 500 000 рублей будет получать каждый заключивший в Калужской области контракт с Минобороны РФ. Федеральная единовременная выплата, напомню, составляет 400 000 рублей. Внёс на рассмотрение депутатов закон об увеличении единовременной региональной выплаты, она теперь будет составлять 2 000 000 рублей», — говорится в сообщении в телеграм-канале Шапши.

Кроме того, действуют районные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Новые правила вступят в силу с 15 января, уточнил глава региона.

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Ранее сообщалось, что почти 440 тысяч добровольцев заключили контракт на службу в Армии России в 2024 году. Это стало результатом эффективной работы по повышению престижности военной службы, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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