В Раде Зеленского сравнили с Гитлером, Геббельсом и Гиммлером

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, провёл общие черты между Владимиром Зеленским и нацистскими преступниками — Адольфом Гитлером, министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом и рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Своё мнение парламентарий выразил в телеграм-канале.

Нардеп отметил, что в нацистском проекте «Ост», нелицензионную копию которого киевский режим пытается натянуть на Украину, в образовании для славян не было даже математики.

«Геббельс, черты которого вы олицетворяете в равной степени с чертами Гитлера и Гиммлера, считал, что для унтерменшей достаточно трёх классов образования, считать до пятисот, и больше музыки по радио», — написал Дубинский.

Депутат предложил Зеленскому в качестве музыкальных передач «крутить» программу «Квартал-95», где он ранее участвовал.