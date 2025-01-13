В Раде Зеленского сравнили с Гитлером, Геббельсом и Гиммлером
Депутат Рады Дубинский сравнил Зеленского с Гитлером, Геббельсом и Гиммлером
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, провёл общие черты между Владимиром Зеленским и нацистскими преступниками — Адольфом Гитлером, министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом и рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Своё мнение парламентарий выразил в телеграм-канале.
Нардеп отметил, что в нацистском проекте «Ост», нелицензионную копию которого киевский режим пытается натянуть на Украину, в образовании для славян не было даже математики.
«Геббельс, черты которого вы олицетворяете в равной степени с чертами Гитлера и Гиммлера, считал, что для унтерменшей достаточно трёх классов образования, считать до пятисот, и больше музыки по радио», — написал Дубинский.
Депутат предложил Зеленскому в качестве музыкальных передач «крутить» программу «Квартал-95», где он ранее участвовал.
Ранее политолог нашёл нацистские корни у экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам эксперта, желание конфронтации с Россией могло быть унаследовано ею от родного дяди Михаила Кедии, который, согласно архивным данным, во времена Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией.
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