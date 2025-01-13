Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 12:08

Военный госпиталь загорелся в центре Тулы

SHOT: В центре Тулы горит военный госпиталь, пациентов эвакуируют

В центре Тулы горит военный госпиталь, передаёт SHOT.

Военный госпиталь загорелся в центре Тулы. Видео © Telegram / SHOT

Пожар произошёл на третьем этаже здания на улице Советской. Госпиталь относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ. Сейчас пациентов и сотрудников эвакуируют.

Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе локализован
Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе локализован

Ранее пожар произошёл в московской Инфекционной клинической больнице №2. Причиной возгорания стало курение пациента в своей постели. Зачинщик пожара погиб, других пострадавших нет. На месте работают следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Обложка ©

SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar