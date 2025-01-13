Военный госпиталь загорелся в центре Тулы
SHOT: В центре Тулы горит военный госпиталь, пациентов эвакуируют
В центре Тулы горит военный госпиталь, передаёт SHOT.
Военный госпиталь загорелся в центре Тулы. Видео © Telegram / SHOT
Пожар произошёл на третьем этаже здания на улице Советской. Госпиталь относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ. Сейчас пациентов и сотрудников эвакуируют.
Ранее пожар произошёл в московской Инфекционной клинической больнице №2. Причиной возгорания стало курение пациента в своей постели. Зачинщик пожара погиб, других пострадавших нет. На месте работают следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
SHOT